Chiosco piazza Malatesta. Entro metà settembre l'aggiudicazione

Entro metà settembre si saprà il nome di chi gestirà il chiosco – bar di piazza Malatesta nella zona denominata Giardino del Castello. Il comune nei mesi scorsi aveva optato per la procedura negoziata con lettera di invito e senza bando. Attualmente, fa sapere l’amministrazione, si è nella fase della verifica del piano economico finanziario delle offerte arrivate (circa una decina). La durata della concessione sarà di 8 anni a decorrere dalla stipula del contratto e il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo di almeno 8.000 euro più Iva. Saranno possibili infatti proposte al rialzo. A pesare di più (80 punti su 100) sarà però l’offerta tecnica. Arredi e utenze saranno naturalmente a carico del gestore, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Complessivamente il chiosco, rivestito in lamiera di rame ossidata, ha una superficie di 44 metri quadri più 50 di dehor. Chi lo gestirà dovrà garantire un orario minimo di 14 ore giornaliere nei mesi estivi, di 12 ad aprile, maggio e settembre e di nove nei restanti mesi. L’obiettivo dell’amministrazione è quello infatti di farne un luogo di socializzazione per portare sempre più persone a vivere la riqualificata piazza. Data di apertura? Difficile stimarla, ma presumibilmente entro l’autunno.

Intanto, restando in zona, sono ripartiti lunedì i lavori di valorizzazione dell’area dell’antico fossato di Castel Sismondo. Dopo la rimozione dell’asfalto del parcheggio e la demolizione della rampa realizzata negli anni ’80 che conduceva alla Porta del Soccorso, si procederà coi lavori che riporteranno alla luce le mura lato Ovest del Castello con uno scavo di circa 3 metri.