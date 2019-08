Che storie di mezza estate! Le proposte di bimbiarimini

Agosto si apre con uno degli eventi più attesi tra le famiglie, ‘The Magic Castle Gradara’. Ma tra le proposte del fine settimana ce ne sono davvero per ogni gusto. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini

Torna dal 4 al 7 agosto ‘The Magic Castle Gradara’, il Festival delle Emozioni. Le Fantastiche invasioni è il tema di quest’anno: il borgo sarà invaso da una moltitudine di personaggi straordinari per una grande festa da vivere tra emozioni, sorrisi, musiche e profumi. 100 artisti con anteprime nazionali, spettacoli unici ed animazioni adatte a tutte le età sono in cartellone per questa edizione. Tre anteprime assolute per l'Italia, artisti internazionali in arrivo da Olanda, Ucraina, Russia e India, artisti provenienti dal “Tu sì que vales”, “Italia’s Got Talent” e la Biennale di Venezia, per oltre 70 spettacoli ogni sera dalle 18.30. Biglietti ingresso intero 12 euro, ridotto 4 euro (dai 5 ai 12 anni), gratuito fino ai 4 anni.

Sabato 3 agosto, alle ore 21.30, al Museo Etnografico di Santarcangelo di Romagna terzo appuntamento di MET In Favola, la rassegna estiva per grandi e piccoli spettatori ideata dalla Compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con Arcipelago Ragazzi. Ciclopi, serpenti velenosi, uccelli malvagi saranno solo alcune delle creature che prenderanno vita sul palcoscenico romagnolo ne “I viaggi di Sindbad il marinaio” della Compagnia Fratelli di Taglia. Sindbad, interpretato da Daniele Dainelli, è un ricco mercante di Baghdad, che dopo aver sperperato tutti i beni lasciatigli in eredità da suo padre raccoglie i suoi ultimi averi e si imbarca per mare. Lo spirito avventuriero di Sindbad ci guiderà per il mare Mediterraneo facendoci vivere fantastiche avventure, scampando terribili pericoli che agli occhi del pubblico sembreranno come dei brutti sogni: un ciclope che tenterà di arrostirlo; malvagie creature che cavalcano un uomo come se fosse un cavallo; serpenti affamati che cercheranno di ingoiarlo; enormi rapaci che lo trasporteranno attraverso il cielo e tanti altri pericoli ancora. Il tema cardine di questa produzione è il viaggio fantastico, conoscenza di mondi nuovi, voglia di divertirsi e mettersi alla prova. Solo attraverso questi elementi si può approdare alla conoscenza di sé stessi. Ingresso bambini (fino a 14 anni) 6 euro, adulti 8 euro. Per informazioni e prenotazioni tel. 329 9461660. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Il Lavatoio, via Costantino Ruggeri 34, Santarcangelo.

Sabato 3 agosto, dalle 18, a Sant’Agata in Feltria é in programma “Storie del Medioevo – Tra fiabe e leggende”: un ricco programma di spettacoli medievali ed intrattenimento per tutta la famiglia. Fiabe, racconti, giochi e balli faranno da contorno in queste serate di mezza estate. Fino alla mezzanotte le famiglie possono rivivere vita e tradizione del medioevo: in programma torneo arcieri, musica medievale, spettacoli, laboratorio di ceramica e altro ancora. L’ingresso é libero.

Sabato 3 agosto, alle 15.30, alle Grotte di Onferno a Gemmano é in programma “Tonino il pipistrello”;, un laboratorio per bambini dedicato ai pipistrelli: conosciamoli meglio per amarli di più. Quota: 5 euro (10 euro con visita in grotta). Info e prenotazioni: 389-1991683.

Per una notte il centro storico di Mercato Saraceno si trasforma in un circo a cielo aperto… Sabato 3 agosto, dalle 19, in ogni angolo del centro, artisti circensi, acrobati, contorsionisti, musica coinvolgente saranno i protagonisti assoluti, ma anche mercatino e tanti punti ristoro per onorare il patrimonio enogastronomico locale. Una notte piena di stupore e di magia, grazie al sodalizio con il Circo Paniko, e la coesione con gli esercenti del centro storico e Pro Loco.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it