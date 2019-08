Bimba si smarrisce sulla ciclabile. Agenti ritrovano la madre

Ieri sera intorno alle 19 alla caserma della Polizia Stradale in viale Ceccarini alta a Riccione si è presentato un giovane che accompagnava una bimba di sette anni con la sua biciclettina. Il ragazzo ha raccontato di essere stato avvicinato dalla bambina, in lacrime, disperata per avere smarrito la madre sulla pista ciclabile del viale. Dopo avere tranquillizzato la piccola, con i pochi elementi a disposizione gli agenti sono però riusciti nel giro di breve a rintracciare la madre. Tutto si è risolto con un abbraccio. La madre ha raccontato di avere perso di vista la figlia in mezzo ai tanti pedoni che in quel momento transitavano sul viale.