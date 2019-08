Attraversa zona vietata, minaccia passante e ferisce agente

In barba al divieto di transito, a bordo del suo scooter, ha attraversato la via per poi fermarsi in un bar del centro di Rimini. Ma il suo comportamento non è passato inosservato ad un cittadino che lo ha ripreso con il telefonino per poi chiamare la Polizia. Lo scooterista, però, quando si è accorto di essere stato immortalato, con fare aggressivo si è avvicinato al passante, offendendolo e minacciandolo, facendo anche leva sulle sue origini foggiane.

Comportamento che ha continuato ad avere anche quando sono intervenuti gli agenti della volante, arrivando ad aggredirli e ferendo uno dei poliziotti. Il ragazzo è stato arrestato con l’accuso di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e portato nelle celle di sicurezza della Questura.