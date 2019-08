Arrivi e presenze, giugno riprende il trend positivo

Dopo il maggio segnato dal maltempo arriva un giugno, il primo mese di estate a pieno regime, che consolida il bilancio positivo del 2019 per il turismo della Provincia di Rimini. Secondo i dati pubblicati dall’ufficio statistica della Regione, a giugno la Provincia di Rimini ha registrato un più 1,2% di arrivi e un più 2,4% d ipernottamenti. Il primo semestre si chiude così con un +2,8% di arrivi e un più 3,1% di presenze. Negli arrivi la crescita degli italiani è del 2%, quella estera del 6,5. Nelle presenze, gli italiani crescono del 2,5% e gli esteri del 5%.

L’andamento migliore nel capoluogo, più 4,9% di turisti e più 4,4% di presenze. Bene anche Misano, più 3% di turisti e più 2,5% di pernottamenti . Riccione segna un più 0,5% di turisti e più 2,6% di presenze. Per Bellaria Igea Marina più 2,7% di turisti e più 1,6% di presenze. Performance meno brillanti invece per Cattolica: -2,2% i turisti, invariate le presenze sul 2018. Tra i comuni non costieri, con numeri più ridotti, si segnala Santarcangelo: più 1,1% di turisti e più 5,8% di pernottamenti.

Per quanto riguarda il mercato nazionale, nel primo semestre i lombardi hanno rappresentato il 22,9% dei pernottamenti italiani, quelli emiliano-romagnoli il 17,1. Nel mercato internazionale (che rappresenta il 23% delle presenze totali), i tedeschi rappresentano il 22,1% del totale dei pernottamenti esteri, i russi il 14,8%, seguono gli svizzeri. Per il Comune di Rimini, che ospita l’aeroporto, i russi rappresentano invece il primo mercato estero.