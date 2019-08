Allontanato dal locale per rientrare tenta di disarmare guardia

Non ha accettato di essere stato cacciato dal locale e ha cercato di rientrare con la forza, prima spintonando e poi provando a disarmare, senza riuscirci, la guardia giurata che era all’ingresso. Momenti di tensione la notte scorsa al Bikini di Cattolica, dove un 17enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri per tentata rapina. Durante la sua permanenza nel locale il ragazzo aveva importunato gli altri clienti, tanto da indurre gli addetti alla sicurezza ad accompagnarlo fuori. Un allontanamento che non ha digerito e che lo ha portato a riversare la sua rabbia sulla guardia. Immediato l’intervento dei carabinieri della tenenza di Cattolica che lo hanno bloccato ed identificato. Il minorenne è stato poi portato in caserma per gli accertamenti.

Nella stessa notte sono stati denunciate altre tre persone e cinque assuntori di droga sono state segnalati. Un esercizio commerciale di Riccione è stato sanzionato perchè somministrava alcool senza autorizzazione. Durante i posti di blocco in strada controllati 63 mezzi e 87 persone.