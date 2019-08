Alle Fontanelle tre giorni con la festa dell'Unità

Torna anche quest’anno la Festa dell’Unità di Riccione. La manifestazione organizzata dal Partito Democratico si svolgerà dal 30 agosto al 1° settembre alla ‘Piazza Fontanelle’ in Via Sicilia.

Una festa itinerante nei quartieri cittadini, che dopo aver visto la presenza negli anni passati al Parco della Resistenza, a quello delle Magnolie, al Play Hall e a San Lorenzo per due edizioni consecutive, torna dopo quattro anni a Fontanelle.

Si comincia venerdì 30 agosto alle 19 con un dibattito intitolato “La buona amministrazione”, nel quale verranno affrontati i temi tipici del governo del territorio e lo si farà con ben quattro sindaci: Valeria Mancinelli (Ancona), Matteo Ricci (Pesaro), Alice Parma (Santarcangelo di R.) e Mirna Cecchini (San Clemente), tutti riconfermati alle recenti elezioni amministrative dello scorso maggio.

In serata musica folk con l’orchestra “I Ragazzi di Romagna”.

Sabato 31 agosto alle 19 dibattito dal titolo ‘Noi ci teniamo’, dove si parlerà di temi ambientali con la partecipazione degli esponenti di WWF Riccione, ANPANA Rimini, Fondazione Cetacea Riccione e Italia Nostra Rimini.

Alle ore 19.30 è previsto il saluto alla festa del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. A seguire serata di musica e balli con l’orchestra “Claudio Cavalli Band”.

Ultima giorno domenica 1 settembre con musica fin dalle ore 17 in compagnia di “Giò Raffoni & Luna Park Band” che allieterà il pubblico della festa anche in serata.

Alle ore 19, insieme all’Assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi e alla Dott.ssa Marina Gambetti (consigliere comunale PD) si svolgerà il dibattito “Parlando di sanità”, che vedrà tra gli ospiti anche l’Assessore regionale Emma Petitti e i consiglieri regionali Giorgio Pruccoli e Nadia Rossi.

Come ogni anno alla festa sarà possibile cenare e tutti i pasti saranno serviti usando materiali biodegradabili dalle posate ai piatti e bicchieri.