A "Cinema in giardino" Pupi Avati presenta "Il signor Diavolo"

Nell’ambito della rassegna “Cinema in giardino”, sabato alle 21.20 nell’arena del Centro della Pesa in viale Lazio a Riccione Paese sarà proiettato in anteprima il film “Il signor Diavolo”. Sarà presente il regista Pupi Avati. Il film segna il ritorno all’horror del regista bolognese ed è tratto da un romanzo dello stesso Avati pubblicato nel 2018.

Ingresso anteprime: intero 7 € – ridotto 6 €. In caso di mal tempo le proiezioni si terranno al Cinepalace Riccione in via Virgilio.

La rassegna è curata dall’assessorato al turismo, cultura, sport eventi del Comune di Riccione insieme a Giometti Cinema.