Via Coletti. In autunno cantiere per la pista ciclabile

E’ a buon punto la procedura di aggiudicazione per la gara che porterà alla realizzazione di una pista ciclabile a San Giuliano Mare su via Coletti, tra il ponte sul deviatore Marecchia e il Ponte della Resistenza. Dopo l’apertura delle buste i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria, in attesa della verifica della documentazione richiesta, alla ditta “OPERA srl” di Roma, che ha offerto un ribasso sull’importo lavori pari al 22,276%. L’importo complessivo dell’opera è dunque di circa 360mila euro, in parte finanziato con contributo regionale. Sarà rivista la divisione della sede stradale per avere una pista bidirezionale su sede protetta. I lavori avranno inizio entro il 31 ottobre e il cantiere durerà 6 mesi.

Intanto proseguono i lavori della ciclabile di via Coriano, che collegherà il villaggio San Martino alla statale 16. La preparazione del fondo stradale è giunta alla rotatoria all’altezza di via Rodriguez, mentre nelle prossime settimane è previsto il completamento degli attraversamenti pedonali della via Coriano (specie nel centro abitato di San Martino Monte l’Abbate) e l’inizio della asfaltatura della ciclabile con l’obiettivo di chiudere la prima tranches dei lavori nella seconda metà del mese di settembre con la riapertura dell’anno scolastico e l’intera opera in autunno.

“Si tratta di due opere importanti per la città e per la vita di tutti i riminesi – commenta l’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – fortemente integrate in una visione complessiva di sviluppo della mobilità sostenibile così come delineato dagli strumenti di programmazione come il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Mentre il percorso su via Coriano proseguirà poi all’interno di una progettualità più estesa lungo la viaFlaminia e via XX Settembre e il Borgo di San Giovanni fino al Centro Storico, la pista ciclabile di via Coletti sarà di fondamentale importanza per la mobilità cittadina per diventare parte dell’asse di collegamento tra Rimini Nord al Centro Storico e Marina Centro e da lì al resto della città, parte del progetto più complessivo che prevede la realizzazione di una pista ciclabile su tutto l’asse di via Coletti, ovvero da viale XXV Marzo al Ponte della Resistenza, e che include anche un collegamento ciclo-pedonale su via Sforza a servizio del plesso scolastico.”