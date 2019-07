Verucchio applaude e premia Federico Mecozzi

E’ stato l’artista di casa Federico Mecozzi ad aprire la XXXV edizione del Verucchio Music festival con un concerto che ha fatto registrare il sold out. Nei saluti di apertura la sindaca Stefania Sabba ha annunciato la nascita de “Il Trono”, il premio al “Verucchiese dell’anno” che nella sua prima edizione sarà consegnato proprio al talentuoso violinista. Circa 750 i presenti (640 i biglietti venduti) che lo hanno omaggiato con una standing ovation finale.

Dopo aver ricordato come “la bellissima storia di Federico sia iniziata proprio su questo palco dieci anni fa, quando, poco più che bambino, nel 2009 si esibì per Ludovico Einaudi nella cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria e l’allora direttore artistico del Festival rimase talmente colpito da chiamarlo a esibirsi con lui la sera successiva dando così inizio alla prestigiosa collaborazione che li vede ancora oggi esibirsi in tutto il mondo”, la sindaca Sabba ha annunciato l’istituzione del premio che andrà ogni anno un verucchiese che si è particolarmente distinto.

Il premio speciale è ribattezzato “Il Trono” e avrà appunto per simbolo quello ligneo villanoviano del nostro Museo Civico Archeologico. Sarà consegnato con una cerimonia pubblica nel corso della Festa della Storia di ottobre.

“Abbiamo deciso di assegnare il primo Trono proprio a Federico Mecozzi: in questo 2019 per lui magico, oltre ad aver fatto il suo esordio da compositore con lo splendido album “Awakening”, ha infatti portato il nome di Verucchio sul palco del Festival della Canzone Italiana, brillando quale più giovane direttore d’orchestra di San Remo e fra i più giovani della storia dell’Ariston con i suoi appena 27 anni”