Variante Statale 16, Toninelli invita Gnassi a un confronto

L’inaugurazione della sperimentazione della micromobilità elettrica a Cattolica è stata anche l’occasione per chiedere al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli quando partiranno i lavori sulla Statale 16, che resta in attesa di certezze sulla proroga della valutazione di impatto ambientale da parte del ministero. Un tema, questo, particolarmente caro al sindaco Andrea Gnassi, che continua a insistere affinché sia proprio il ministro pentastellato a dare il via libera definitivo. “La mia porta è aperta – ha detto Toninelli –, invito il sindaco Gnassi al ministero a parlarne, perché l’approccio lavorativo che ho sempre portato avanti è quello dell’interlocuzione con tutti. Quindi, metto a disposizione del sindaco la mia struttura tecnica, ed insieme vedremo di trovare una soluzione”.