Turista americano ruba forbici e aggredisce carabinieri. Arrestato

Bilancio definitivo per i controlli della Notte Rosa messi in atto dai carabinieri di Rimini. Tra sabato e domenica sono state arrestate due persone e altre due sono state denunciate. Un turista americano 21enne è finito in manette dopo aver rubato un paio di forbici da un supermarket di via Regina Elena. La mano lesta però non è passata inosservata al proprietario del negozio che ha subito allertato il 112. All’arrivo dei militari il giovane ha assunto un atteggiamento ostile, cominciando a spintonare i carabinieri per evitare il controllo. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. In arresto anche un 28enne originario del bergamasco, con precedenti, colto in flagrante mentre sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, cedeva una dose di marijuana ed una di hashish ad un 23 enne del posto. Con sé aveva anche 14 dosi di MDMA, 16 dosi di ketamina ed un grammo di cocaina. Denunciato anche un altro giovane, chietino di 20enne: durante la perquisizione i carabinieri gli hanno trovato addosso 4 dosi MDMA.

Tra sabato e domenica sono stati attivati 9 posti controllo, identificate 103 persone e 74 mezzi, 5 le persone segnalate alla prefettura perchè trovate in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina destinata all’uso personale. Prezioso anche il contributo dell’elicottero dei carabinieri di Forlì che ha monitorato dall’alto la riviera.