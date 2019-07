Super Mario arriva a Cattolica

Il mondo veloce di Mario, Luigi & Co. arriva per la prima volta nel più grande stabilimento balneare per famiglie della Costiera Adriatica, l’Altamarea Beach Village situato nella splendida cornice di Cattolica. Appuntamento doppio da segnare a calendario: Giovedì 11 luglio e 8 agosto il polo turistico si riempirà di macchinine, piste e grandi radiocomandi dedicati al mondo di Mario e degli iconici personaggi del videogame più famoso di sempre.

I due Super Mario Day saranno l’occasione per testare i giochi targati Carrera Toys che rappresentano un connubio tra il mondo virtuale di Mario Kart e l’expertise adrenalinica del mondo dei motori.

Grandi e piccini, accompagnati dall’intero staff di animazione del villaggio di Altamarea, potranno divertirsi a pilotare i bolidi di Super Mario e dei suoi amici tra cui Bowser e Yoshi e gareggiare a tutta velocità con le piste Carrera Go!!! per sfidarsi a tutto gas.

Per informazioni:+39 3356633675