Scuola green. A Cattolica arrivano distributori acqua e borracce

Dai primi giorni settembre a Cattolica arrivano nove distributori di acqua microfiltrata collegati alla rete idrica. In particolare, sette saranno a disposizione dei plessi scolastici cittadini e due posti nelle sedi comunali. Ad ogni studente sarà poi regalata una borraccia in tritan, un materiale ecologico e sicuro perché non contiene bisfenolo A, dannoso per la salute.

La fornitura e l’installazione, effettuata dalla società “Culligan Italiana Spa” di Granarolo Dell’Emilia, ha un costo di 17mila euro. Di questi, l’80% viene coperto grazie ad un finanziamento di Atersir di cui il Comune di Cattolica è risultato assegnatario.

Si stima che l’installazione degli erogatori di acqua nei soli uffici comunali consentirà l’eliminazione di circa 10mila bottigliette di plastica da mezzo litro. Per gli edifici scolastici si calcola, invece, l’eliminazione di circa 10mila bottiglie di plastica da 2 litri.

“Partiamo dal quotidiano, dalle nostre scuole ed uffici, per comprendere – commenta il Sindaco Mariano Gennari – che anche piccole azioni locali possano riuscire ad avere un impatto globale”. “Vedo realizzarsi una azione – aggiunge il Vicesindaco con delega alla Scuola Valeria Antonioli – che ho fortemente desiderato, un segnale importante per i bambini e le loro famiglie. La riduzione del consumo di plastica nasce dall’agire quotidiano: piccole azioni locali, grandi rivoluzioni globali”.