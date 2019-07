Scoperta una piantagione di marijuana nel campo nomadi di via Islanda

Nel corso della mattinata di ieri i carabinieri della Stazione di Viserba, unitamente ai militari del Gruppo carabinieri forestale di Rimini e con l’attivo supporto di un elicottero del 13° Elinucleo di Forlì, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e di tutela del patrimonio boschivo, hanno effettuato un incisivo controllo al campo nomadi di via Islanda, nonché alle aree boschive nei pressi della zona in questione.

Nel corso dei controlli all’interno del campo una coppia di giostrai del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine in quanto gravati da precedenti di polizia, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due coniugi, 52 anni lui, 49 lei, nel corso della perquisizione della roulotte a loro in uso, venivano trovati in possesso di 90 grammi di marijuana essiccata, riposti in un recipiente di vetro occultato in un piccolo capanno in legno adiacente alla roulotte. Nel medesimo contesto, in una zona in stato di abbandono situata nelle adiacenze del campo nomadi, sulla riva sinistra del fiume Marecchia, i militari rinvenivano e sottoponevano a sequestro 107 piante di canapa indiana, alte dai 90 ai 150 centimetri, coltivate in vasi di plastica, nascoste tra la fitta vegetazione. In un piccolo capanno venivano altresì rinvenute 4 piante in fase di essiccazione, dal peso di circa 700 grammi, nonché fertilizzanti e materiale vario occorrente per la coltivazione dello stupefacente.

Decisivo è stato il contributo fornito da un velivolo del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, che sorvolando la zona impervia della sponda del fiume Marecchia, tra la pista ciclabile ed il campo nomadi, ha permesso di individuare le piante di marijuana nascoste da sguardi indiscreti tra l’alta vegetazione.