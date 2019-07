Scontro moto-furgone. Grave il centauro di 48 anni

Incidente ieri notte sulla statale 16, in via circonvallazione nuova, intorno alle 23:30. Una moto di grossa cilindrata e un furgone Peugeot si sono scontrati in strada per cause in corso d’accertamento. Ad avere la peggio è stato l’uomo di 48 anni in sella alla motocicletta che è stato trasportato all’ospedale Infermi di Rimini con il codice di massima gravità.

Pare che l’incidente sia stato causato da una manovra azzardata del furgone che procedeva verso Ravenna. Il motociclista – secondo la segnalazione del 118 si tratta di un uomo di 48 anni – stava viaggiando in sella a una Triumph in direzione Riccione.

Sul posto un auto medicalizzata e un’ ambulanza.

