Salta il bancomat a Santarcangelo ma il colpo non riesce

Nella notte, poco prima delle 3, ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Cassa di Risparmio di Ravenna in via Felici, nel pieno centro storico di Santarcangelo. Il colpo però non è riuscito: i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro e sono fuggiti. L’esplosione ha comunque causato ingenti danni in corso di valutazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santarcangelo che stanno vagliando le immagini della videosorveglianza.