Rovinosa caduta a Igea, motociclista al Bufalini

Un 58enne residente a Gatteo è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità per le conseguenze di un incidente avvenuto in via Bobbio a Igea Marina, all’altezza del Gelso. L’uomo sulla sua Harley Davidson stava percorrendo la strada in direzione monte-mare quando, all’altezza di una curva a destra, ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente a terra e finendo sulla corsia opposta. E’ stato soccorso dalle persone che hanno assistito all’evento in attesa dell’ambulanza del 118 che lo ha portato al Bufalini. E’ stato ricoverato presso il Reparto Ortopedia per fratture multiple, non è in prognosi riservata. Danneggiata la moto e anche l’asfalto.