Rimini nord, iniziata l'installazione dei micropali

Procede l’intervento da 5,4 milioni per la realizzazione dell’asse Via Diredaua – Domeniconi – Caprara – Serpieri – Mazzini a Rimini Nord. E’ iniziata proprio in viale Caprara l’installazione dei 3.000 micropali che avranno la funzione di consolidare la banchina ferroviaria, indispensabili per l’ampliamento in sicurezza dell’asse stradale. Ne verranno installati 40 al giorno.

L’intervento è stato affidato, a seguito di gara, al raggruppamento temporaneo d’impresa composto da Cooperativa braccianti riminese, Pesaresi Giuseppe spa, Iso Fond srl, prevede l’allargamento di Viale Domeniconi, Viale Serpieri, Viale Caprara e Viale Mazzini.

Sarà creato un doppio senso di marcia che consentirà di assorbire i flussi di traffico, particolarmente intensi durante i periodi estivi e in prossimità del “Centro Studi” di Viserba, sgravando l’asse prospiciente la fascia di spiaggia.

L’allargamento dell’asse stradale rappresenta il completamento di quanto già realizzato nella porzione più a nord, attraverso l’intervento che ha interessato via Diredaua nel tratto tra via Marada e via Tolemaide, consentendo di portare a termine un riassetto del sistema del traffico dell’area nord del territorio di Rimini.