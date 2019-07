Regionali, FdI propone lo psicologo Meluzzi. La Lega: decidiamo noi

Ancora manca la data del voto, ma inizia già a scaldarsi il clima in vista delle elezioni regionali. La discussione però, in questi giorni, non si gioca su fronti contrapposti ma all’interno dello stesso schieramento, il centro destra. Qualche settimana fa il leader del Carroccio Salvini sembrava aver dato la sua benedizione alla candidatura del sottosegretario Lucia Borgonzoni. Nell’occasione a storcere il naso era stato Silvio Berlusconi. Questa volta la fuga in avanti arriva invece da Fratelli d’Italia. Il responsabile regionale del partito, Michele Barcaiuolo, propone agli alleati il nome dello psicologo tv Alessandro Meluzzi, indicato come il candidato migliore per vincere una Regione divenuta contendibile. “In Emilia Romagna la candidatura alla presidenza deve essere indicata dalla Lega, questo prevedono gli accordi già presi” puntualizza il responsabile della campagna elettorale del Carroccio Eugenzio Zoffili. “Ci auguriamo – prosegue – che nessuno abbia cambiato idea e si rimangi la parola data”. L’esponente della Lega ne ha anche per l’attuale amministrazione della Regione e la invita a non prolungare “artificialmente l’attuale giunta per garantirsi le poltrone qualche mese in più”.

Il centro sinistra, alle elezioni, proporrà il bis di Stefano Bonaccini.