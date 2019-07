Rapinata in pieno giorno col coltello puntato in faccia

Non ha avuto praticamente tempo di reagire. All’improvviso si è trovata davanti un uomo che in pieno pomeriggio le ha puntato in faccia un coltello e le ha strappato la borsa, prima di fuggire a bordo di una Lancia Ypsilon rossa. La rapina ai danni di una donna è avvenuta oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30, a Morciano, vicino alla casa di cura Montanari. La vittima, che ha dato immediatamente l’allarme ai carabinieri, ha fornito una descrizione parziale del rapinatore, un uomo dall’accento meridionale, con indosso una t-shirt bianca e un cappellino giallo.

Il malvivente, prima di rapinare la signora, avrebbe anche infranto i finestrini di alcune auto in sosta, probabilmente nel tentativo di rubare qualche oggetto lasciato all’interno. I carabinieri hanno perlustrato la zona alla ricerca della Ypsilon rossa. Al momento, però, nessuna traccia né dell’auto né del rapinatore.