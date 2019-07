Parco Poesia Festival, XV Edizione a Villa Mussolini

Lunedì 22 Luglio 15:30 -17:30 Laboratori del talento Lingua degli antichi/simbolo. Antichi e futuro Lezione-laboratorio con Rosita Copioli in mostra la plaquette “Gli spazi della mente” interviene Giovanni Turria – Scuola di Grafica Accademia Belle Arti di Venezia 18:00 dieci minuti e un libro: reading Davide Ferrari, Francesco Gabellini, Marco Pelliccioli, Alessandro Rivali, Francesca Serragnoli. 19:00 Conversazioni sul talento Il poeta è un rabdomante Alba Donati racconta la poesia attraverso Seamus Heaney 21:00 Talenti all’opera: un’ora per amare la poesia Giovani poeti in gara Federica Bologna, Clery Celeste, Matthias Ferrino, Eugenia Galli, Matteo Meloni, Veronica Pacini, Davide Romagnoli. guest: Umberto Piersanti e Alba Donati Ore 22:00 in collaborazione con Festival delle Storie e delle Arti “Statue” live di Massimo Marches Martedì 23 Luglio 11:00 – 13:00 Laboratori del talento Se è cerca o se è attesa. Dove sta la poesia, dove vai tu? Lezione-laboratorio con Gian Mario Villalta 15:30 -17:30 Laboratori del talento Una faticosa ispirazione Lezione-laboratorio con Umberto Piersanti 18:00 dieci minuti e un libro: reading Maria Borio, Diego Bertelli, Valerio Grutt, Irene Ester Leo, Sarah Tardino. 19:00 Conversazioni sul talento Già persa, quando fui salvata! Silvia Bre racconta Emily Dickinson 21:00 Talenti all’opera: un’ora per amare la poesia in collaborazione con Astri Summer Academy Concerto degli allievi della Masterclass Giovani poeti in gara: Alessandro Anil, Gaia Boni, Arianna Ferri, Giovanni Ibello, Sofia Fiorini, Giulia Martini, Silvia Righi. guest: Rosita Copioli, Nino De Vita, Gian Mario Villalta. Mercoledì 24 Luglio 11:00 – 13:00 Laboratori del talento Aritmie, rose e legami – leggendo Attilio Bertolucci Lezione-laboratorio con Davide Rondoni In collaborazione con Atelier delle Arti e degli insegnanti 15:30 -17:30 Laboratori del talento Tutto inizia e finisce a Cutusìo Lezione-laboratorio con Nino De Vita In collaborazione con Atelier delle Arti e degli insegnanti 18:00 dieci minuti e un libro: reading Massimiliano Bardotti, Gabriel Del Sarto, Giovanna Frene, Massimiliano Mandorlo. 19:00 Conversazioni sul talento Arnaldo Colasanti racconta: “il paradosso del talento” 21:00 Talenti all’opera: un’ora per amare la poesia Giovani poeti in gara – Lorenzo Babini, Alessandra Corbetta, Damiana De Gennaro, Andrea Donaera, Riccardo Frolloni, Gaia Giovagnoli, Ivonne Mussoni. guest: Davide Rondoni, Silvia Bre. 22:00 Il talento è imperdonabile – Maria Antonietta in dialogo con Isabella Leardini