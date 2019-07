Notte Rosa. Tutti gli eventi in programma

Una Riviera in rosa pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno vivere il capodanno dell’estate. Per chi ancora non avesse scelto a quale evento partecipare vi proponiamo un’agenda con i principali appuntamenti in programma nelle piazza del territorio.

Rimini

Questa sera in piazzale Fellini uno dei momenti più attesi, quello del concerto che vedrà protagonista Francesco de Gregori accompagnato da una grande orchestra per presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. Francesco de Gregori arriverà nella piazza fra il mare e il Grand Hotel accompagnato da una grande orchestra composta da quaranta elementi che avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (formata da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo. Durante il concerto il cantautore proporrà un’occasione unica per riscoprire in veste inedita una ventina di suoi grandi successi come “Generale”, “La Storia” “Pablo”, “La Leva Calcistica della classe ‘68”, “La valigia dell’attore”, “Un Guanto”, “Sempre e per sempre”, “Santa Lucia”, “Alice”, “La donna cannone”, “L’abbigliamento di un fuochista”, “Titanic”, “Buonanotte Fiorellino”, “Rimmel” e altri. Ad aprire il concerto, alle ore 21,30, ci sarà una sorpresa annunciata nelle ultime ore: il cantautore Tricarico, un artista fuori dagli schemi, in grado di toccare con rara sensibilità le più profonde corde dell’anima ma anche di regalare testi visionari, sfumati d’immaginazione e leggera ironia. Il concerto si chiuderà colorando di rosa il cielo con i fuochi che alla mezzanotte riempiranno in contemporanea il cielo di tutta la Romagna. Gli appuntamenti continueranno con il sorgere del sole. Alle ore 5:00 del 6 luglio, sulla spiaggia di RiminiTerme, un concerto emozionante di Roberto Cacciapaglia. Il grande compositore regalerà un’alba musicale con i brani del suo nuovo album DIAPASON . La notte di sabato tornerà ad essere rosa con il Galactica Electronic Music Festival. Nina Kraviz, la disc jokey e cantante russa si esibirà alla Beach Arena con Idriss D, Mattia Trani e Adiel, per la versione estiva del festival elettronico (ingresso a pagameto).

Lunedì 8 luglio sarà la volta degli ECHO & THE BUNNYMEN, una delle rock band britanniche tra le più influenti della storia moderna, che chiuderà la rassegna musicale della PINK R-EVOLUTION (ingresso a pagamento).

Non mancheranno poi i grandi eventi di cultura. A Castel Sismondo sabato 6 luglio alle 18 inaugura la mostra, a ingresso gratuito, “Revolutions 1989-2019“, curata dal critico d’arte Luca Beatrice, che racconta attraverso oltre sessanta opere come la caduta del Muro, la rivolta di piazza Tienanmen, la fine della guerra fredda e la prima guerra nel Golfo influenzarono l’arte contemporanea di quegli anni. Ripercorre i tre anni che sconvolsero il mondo con materiali video, sonori, televisivi e con una serie di eventi che riscaldano il cuore di chi c’era e incuriosiscono le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al suo momento apicale alla fine del ‘900.

Fino al 14 luglio, alla Galleria Primo Piano, è possibile visitare in anteprima nazionale la Mostra del regista statunitense David Lynch dedicata al maestro Federico Fellini: ‘David Lynch. Dreams. A tribute to Fellini’.

Ma il calendario della settimana della “Notte Rosa” è ricco di offerte, capace di soddisfare le passioni più disparate, come il ballo con il 12° Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini (domenica 7 luglio ore 20:30 Piazza Cavour), o accontentare chi, fra un grande concerto e l’altro, volesse visitare le bellezze di Rimini con le visite guidate al Teatro Amintore Galli.

Riccione

Oggi Linus e Nicola Savino saranno in diretta dalle 18 alle 20 dall’iconico truck di Radio DEEJAY con un live radiofonico fronte mare che avvolgerà la spiaggia e piazzale Roma, palcoscenico privilegiato degli eventi estivi riccionesi. Sarà una lunga Notte Rosa quella di Riccione che comincia alle 18 con il programma più famoso e seguito d’Italia per poi proseguire con la musica in consolle dei dj della radio che trasformeranno la piazza in un magnifico e infinito dancefloor interrotto solo dalla magia dei fuochi d’artificio a scandire la mezzanotte del capodanno estivo della Riviera Adriatica. Si alterneranno sulla pedana Chicco Giuliani, dj, produttore e speaker della radio, Alex Farolfi, disc jockey, remixer e regista radiofonico, colonna portante del programma Deejay chiama Italia, Wad, una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano, e Milla, parte fondamentale delle Strulle, trio tutto al femminile, un’artista che ha suonato nei club e festival più importanti, sia in Italia che all’estero.

Allo scoccare della mezzanotte lo spettacolo di fuochi d’artificio in contemporanea su tutta la costa.

La Notte Rosa di Deejay proseguirà il 6 e il 7 luglio con una grande novità della radio, la coppia Daniele Bossari e Federica Cacciola, che conducono in diretta live da piazzale Roma il programma Il Boss del weekend, sabato e domenica dalle 10 alle 13.

EA7 – EMPORIO ARMANI SUMMER TOUR

EA7 Emporio Armani Sportour è il format-evento itinerante sponsorizzato da EA7 Emporio Armani, organizzato da RCS Sports & Events in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105. Per questa summer edition, il tour fa tappa in sei tra le più note località di mare italiane, tra cui Riccione. Si tratta di un vero e proprio villaggio all’insegna dello sport e del divertimento, che per due giorni, sabato 6 e domenica 7 luglio, aspetta appassionati e curiosi sulla spiaggia del Marano. Molte le attività sportive in calendario, che si terranno con il supporto costante di istruttori altamente qualificati: beach volley amatoriale, con un torneo a doppia eliminazione; il nuovissimo cross net ossia il beach volley con reti incrociate; beach tennis; yoga sulla spiaggia e yoga su sup in mare, in equilibrio sul paddel. Sarà possibile inoltre cimentarsi con lo stand up paddel e partecipare alla Breakfast Run, la corsa non competitiva di 5 km che si svolgerà la domenica sul lungomare con partenza alle prime luci del mattino. È prevista inoltre un’area kids-family dedicata alle attività con i bambini, dal mini basket al tiro alla fune, dal beach tennis al frisbee. Il tutto accompagnato da musica e divertimento.

Tutte le attività del villaggio (esclusa la Breakfast Run) sono gratuite.

LE MOSTRE

In questi giorni si può inoltre scegliere di visitare le due mostre ospitate nelle ville storiche di Riccione, Villa Mussolini e Villa Franceschi.

Fino al 1° settembre Villa Mussolini ospita Un’estate con te, la prima personale in Italia del grande fotografo francese Claude Nori (aperta tutti i giorni dalle 21 alle 24, ingresso libero).

In esposizione negli splendidi settanta fotografie, tra stampe a colori, scatti in bianco e nero e immagini in Super 8, dedicate all’estate italiana anni ‘80, un vero viaggio nel tempo con una sala dedicata al suo “amico infinito”, l’indimenticabile Luigi Ghirri.

La Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi invece fino al 8 settembre (tutti i giorni dalle ore 18 a mezzanotte, ingresso libero) è lo spazio dove fiorisce Photosynthesis experience, un progetto site specific unione tra arte e il rigoglioso mondo della natura, che vivrà per tutta l’estate in un luogo unico e prezioso, un’esperienza in continua trasformazione. La Villa ospita una collezione permanente di importanti opere del Novecento italiano che, grazie a Photosynthesis Experience, dialogano in maniera inedita con le fotografie di Enrico De Luigi , uno dei fotografi più importanti del cinema italiano, e Filippo Zaghini , giovane fotografo e artista. In particolare, le immagini fotografiche si confrontano con i dipinti di Enrico Pantani, artista toscano con uno stile tutto particolare, dai tratti sghembi e minimali, e con alcune tele della collezione, tra cui Alberto Burri, Mario Schifano, Virgilio Guidi, Mattia Moreni.

IL CINEMA

Il week-end della Notte Rosa si intreccia anche con le Giornate di Cinema di Cinè, il grande red carpet che segna da nove anni l’inizio di luglio a Riccione.

La programmazione prevede in particolare per venerdì 5 luglio al Palazzo dei Congressi alle ore 9.30 il film The Rider di Chloé Zhao, alle 10 Kursk di Thomas Vinterberg, alle 11:30 La partita di Francesco Carnesecchi. L’arena di CinéMax in piazzale Ceccarini a partire dalle ore 21 celebra i 35 anni del film Ghostbusters preceduta dalla performance dei cosplayer.

I PARCHI TEMATICI. La notte rosa a Aquafàn e Oltremare

Da venerdì 5 a domenica 7 luglio un weekend di divertimento firmato Super! in Aquafàn e a Oltremare festa con wallaby e delfini

Nella fantastica estate di Aquafàn da venerdì 5 luglio arriva la Aquadance in Pink, animazione di energia travolgente in puro stile Aquafàn che tingerà di rosa… shocking tutto il weekend. Festa grande anche per i piccoli: sabato 6 e domenica 7 luglio è in programma un super evento firmato Super!, il canale free to air in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom International Media Networks visibile al canale 47 del digitale terrestre. Nel parco, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18:30, ci si divertirà ballando la sigla di ‘Miraculous Le storie di Ladybug e Chat noir’ – serie in onda tutti i giorni alle 18:10-. Si potrà giocare e si potranno fare i selfie più cool dell’estate con una cornice personalizzata per scattare dei … Super! Selfie”

Il Super! weekend darà anche il via alle animazioni dedicate a Miraculous e a L.O.L. Surprise, attive fino al 18 agosto. Nell’area Miraculous, lungo il viale principale, i bambini potranno divertirsi con gli animatori giocando a indovinare le canzoni dell’estate, mentre negli spazi L.O.L. Surprise potranno trasformarsi nella loro doll L.O.L. Surprise preferita grazie a uno speciale makeup da piscina.

Mille avventure di giorno nel parco Oltremare, prove da superare per grandi e piccini, in ogni angolo del Family Experience Park, con il Passaporto dell’Avventura, emozioni indimenticabili nella Laguna di Ulisse venerdì 5 luglio dove si festeggia il compleanno di Blue e per lei gli addestratori hanno preparato una stupenda torta rosa a forma di cuore (ma a base di sardine!) che arriverà alle 11:30, durante ‘Delfini lo spettacolo della natura’! Sabato 6 luglio l’appuntamento è alle 12:15 nell’area Australia Experience con la prima ‘Corsa dei wallaby’, il gioco più pazzo della Notte Rosa: sfide all’ultimo salto e gara coi sacchi, sotto gli occhi curiosi dei wallaby, in particolare quelli di mamma Magda e del cucciolo. Oltremare è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.

Di notte, la riviera in festa, di giorno Movie! Il musical in scena all’Oltremare Theatre domenica 7 luglio alle 15 è un viaggio attraverso la magia di Hollywood e di Broadway, del grande cinema di animazione e del teatro musicale.

NOTTE ROSA CON L’ORCHESTRA ALL’ITALIANA

Per la serata di sabato 6 luglio (ore 21, giardini dell’Alba, ingresso libero) il comitato Riccione Alba propone il concerto dell’Orchestra all’Italiana, una formazione composta da 7 sette elementi in cui l’esperienza di musicisti affermati si coniuga con la vitalità di giovani promesse musicali. Una serata all’insegna del divertimento sulle note delle più famose hit italiane dagli anni ’60 ad oggi.

A Bellaria Igea Marina in concerto il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo MAHMOOD con “Summer Vibes Tour” (Beky Bay – ore 23.30) e la Notte Rosa dei Bambini

Sabato 6 luglio, ancora grande musica, con il concerto degli Stadio in Piazzale Capitaneria di Porto (ore 22.00). Quest’estate gli Stadio sono tornati in tour e anche a Bellaria Igea marina proporranno uno dei loro spettacoli più riusciti e amati dal pubblico, uno spettacolo antologico che celebra, dopo 26 anni, il primo disco Live della Band, all’epoca Disco D’Oro e tutt’oggi il loro disco più venduto: “Stadio Mobile Live”. Stessa location e ancora ingresso gratuito anche per “Wow”, la rassegna con gli idoli della “generazione z” in programma domenica 7 luglio. Parte infatti da Bellaria Igea Marina il tour nazionale targato Huawei in collaborazione con Tik Tok, l’applicazione più scaricata dai giovani nel mondo. Wow, oltre ad essere un progetto di intrattenimento e di aggregazione, vanta una forza promozionale senza precedenti: per l’occasione la Riviera, nello specifico Bellaria Igea Marina, verrà interessata da migliaia di interazioni social tra le web star più famose in Italia e i loro fan.

Huawei P Smart 2019 DoubleTap approda sulla riviera romagnola e precisamente a Bellaria Igea Marina, in occasione del weekend de La Notte Rosa, per la seconda semifinale. Dalle 21.30 di domenica 7 luglio saranno di scena i giovanissimi talenti di TikTok & Instagram per l’evento DoubleTap. L’evento prevede come al solito diverse sfide tra i talent nelle categorie canto, ballo e video. A ospitare la seconda semifinale sarà la zona del porto. PRESENTATORI E GIUDICI La conduzione dello spettacolo sarà affidata a TelJ e Andrea Prada, mentre i giudici scelti per questa seconda semifinale sono Valerio Mazzei, Alessandro Montesi, Gianmarco Zagato, Marta Losito e Virginia Montemaggi. tutte webstar molto amate dal pubblico.

A Misano Adriatico(RN) si esibiranno i THE KOLORS (Piazza della Repubblica – ore 21.30); a Cattolica (RN) ci saranno SHADE e FEDERICA CARTA (Piazza Primo Maggio – ore 22.00); a San Marino anteprima dell’edizione 2019 del SANTARCANGELO FESTIVAL, con il suggestivo spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni PABLO ESBERT e FEDERICO VLADIMIR, allestito in una piscina olimpica come palcoscenico (ore 22.00 – ingresso a pagamento).

Poggio Torriana: Ore 21 al Teatro Aperto, La Pro Loco di Poggio Berni organizza con il gruppo “Roxy bar” un concerto tributo a Vasco Rossi. Durante la serata verranno riproposti i più grandi successi suonati fedelmente dalle capaci mani dei musicisti della band, con la voce di Francesco De Michele, che riesce a restare sempre incredibilmente fedele all’originale. L’ingresso con consumazione è di € 7. Al Giardino delle Pietre Recuperate di Torriana, ore 20.30 la Pro Loco di Torriana-Montebello e il Centro Sociale “Il Percorso” organizzano una cena sotto le stelle. Il menù prevede risotto all’anatra, salsiccia di cinghiale alla brace, patate al forno ,dolci della tradizione, cocomero, vino acqua caffè e digestivo. Sabato 6 luglio invece ore 21 al Teatro Aperto a Poggio Berni la Pro Loco di Poggio Berni organizza con la band “Jamiromania” un concerto tributo ai Jamoroquai. Gli stand gastronomici in funzione dalle 19 alle 22. Domenica 7 luglio ore 21. La Pro loco di Poggio Berni al Teatro Aperto organizza con la band “Pensieri Positivi” un concerto tributo a Jovanotti. Gli stand gastronomici apriranno dalle 19 alle 22.

Coriano: Sabato 6 luglio al Castello Malatestiano di Coriano nuovo appuntamento di “Arancionè la notte al Castello dei Bambini”, la rassegna dedicata ai racconti partecipanti al Premio Andersen – Il mondo dell’infanzia di letteratura per ragazzi, ideata e diretta dalla Compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con il Comune di Coriano e Arcipelago Ragazzi, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, il patrocinio di Gruppo Hera e la partecipazione di Avis Comunale Coriano. Quest’anno il tema ricorrente saranno le stagioni dell’anno: quattro sabati dedicati al tempo e alle sue quattro sfumature raccontate e musicate dal vivo. Nel fervore della Notte Rosa, arriva l’Inverno al Castello di Coriano: il parco del castello sarà allestito ad hoc per l’occasione e cadrà tanta neve, per davvero! Alle ore 20,15 si parte con il PicNic a piedi nudi sull’erba totalmente plastic free con i cestini a Km0 preparati da La Cantinetta della CorTe con posate e contenitori per il cibo 100% naturali, riciclabili e sostenibili, realizzati con amido di mais. Al calare della notte (ore 21,30), è il momento tanto atteso delle favole: INVERNO –ACQUA di neve giocosa, nella notte rosa. La Compagnia Fratelli di Taglia racconterà alcune storie dedicate alla stagione più fredda dell’anno: Nino e Nina tutto l’anno di Bruno Tognolini e Paolo Domeniconi, Il bambino delle nevi e il mantello dai mille usi di Hiawyn Oram e Brigitta Sif, Il piccolo regno nel bosco (vincitore del premio Andersen) di Lilith Moscon, La balena della tempesta in inverno di Benji Tavies, La tempesta Céline Claire e Qin Leng. Le favole saranno musicate dal vivo da Massimo Modula e Giacomo De Paoli. A completare il mix di emozioni e colori saranno le performance di danza aerea di Irina Dainelli (Liù) e di clownerie di Daniele Dainelli (Gray) che lasceranno a bocca aperta grandi e piccini per lo stupore e per le risate! Prenderanno vita anche le mura del castello grazie alle video proiezioni a cura di Jacopo Ferma.