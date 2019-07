Nonostante sia ai domiciliari, esce di casa per rubare

Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, ha preso il motorino del padre e, insieme ad un complice, ha messo a segno il furto di una borsa ai danni di una signora che passeggiava in via XX Settembre. Ad incastrare un 36enne riminese alcuni testimoni che hanno fornito una parte di targa dello scooter agli agenti, che poi si sono precipitati a casa del presunto autore del furto per controllare se effettivamente fosse evaso. Ed in effetti, quando i poliziotti della Questura hanno bussato alla porta di casa, la madre ha confermato che il figlio era sì uscito, ma per recarsi in ospedale per le consuete terapie. Peccato che il 36enne in ospedale non fosse mai arrivato, come confermato dai medici.

Dopo alcune ore, il 36enne si presentava di sua spontanea volontà al posto di polizia dell’Infermi, senza però essere in grado di giustificare l’assenza. Incalzato dalle domande degli agenti, che gli avevano richiesto spiegazioni sul perché lo scooter intestato al padre e a lui in uso fosse stato utilizzato per un furto avvenuto qualche ora prima, l’uomo non riusciva a fornire risposte convincenti. Anzi, dopo essersi contraddetto in un paio di circostanze, affermava che mentre si trovava nella zona dove era avvenuto il furto aveva notato una persona che lanciava una borsa al di là di una recinzione dentro il parco Marecchia. E invitava i poliziotti a seguirlo sul posto. Recuperata la borsa, poi restituita alla legittima proprietaria, il presunto ladro veniva ritenuto responsabile del furto con destrezza e denunciato. E successivamente spedito in carcere su disposizione del giudice, considerate le violazioni perpetrate in regime di arresti domiciliari. All’appello manca ancora il complice.