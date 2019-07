Non si fermano all'alt. Inseguimento per le vie di Bellaria-Igea Marina

Hanno notato un’auto che procedeva molto lentamente lungo la via Ravenna come se stesse facendo una specie di sopralluogo delle abitazioni. Un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri che, durante la notte scorsa, stavano pattugliando le strade di Bellaria Igea Marina. E’ scattato l’alt a cui il conducente del veicolo sospetto ha risposto accelerando bruscamente e dandosi alla fuga. A quel punto è partito un inseguimento per le vie cittadine, fortunatamente deserte vista l’ora, che si è concluso in via Orazio dove i militari, grazie anche all’intervento di un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Rimini, sono riusciti a bloccare i fuggitivi. Il conducente ed il passeggero del veicolo, entrambi 23enni di origini albanesi da anni residenti in Italia, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Non hanno fornito alcuna giustificazione al loro comportamento.