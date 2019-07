Nido di tartaruga sull'arenile pesarese. Fondazione Cetacea: evento eccezionale

Un eccezionale ritrovamento sulla spiaggia libera di Baia Flaminia nel pesarese: si tratta del nido di una tartaruga marina. Sul posto è intervenuta anche la Fondazione Cetacea di Riccione.

Tutto è nato dalla segnalazione, in mattinata, di una grossa Caretta Caretta che stava prendendo il mare. Arrivati sul posto, i responsabili della Fondazione Cetacea e del Parco San Bartolo hanno individuato l’area di nidificazione e le prime uova deposte nel nido. Accertata l’effettiva deposizione delle uova, il nido è stato messo in sicurezza anche grazie alla collaborazione del Comune di Pesaro e della Capitaneria di Porto grazie ai quali è stata emanata un’ordinanza in difesa dell’integrità dell’area, che verrà monitorata nei prossimi mesi nell’attesa della schiusa. Le Caretta caretta depongono fino a 100 uova e il nido di Pesaro risulta essere il più settentrionale individuato negli ultimi decenni. Anni fa era attestata la presenza di nidi in questa area, poi scomparsi a causa dell’antropizzazione della costa.

Si tratta, spiega Fondazione Cetacea, di un “avvenimento di altissima importanza dal punto di vista naturalistico potrebbe essere un caso isolato oppure segnare il ritorno dei nidi sulle coste dell’alto adriatico. Fondazione Cetacea, Centro di Recupero Tartarughe Marine di riferimento delle regioni Emilia Romagna e Marche, ricorda che le tartarughe marine appartengono ad una specie protetta e che qualsiasi danno al nido è punibile con una sanzione molto salata. Per chiunque voglia partecipare al monitoraggio del nido può chiamare allo 0541691557“.