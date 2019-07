Lunedì il concerto della Young band di Rimini

#SUMMER 2019/youngbandsyoungsounds

CONCERTO della Banda giovanile della città di Rimini, diretta da Andrea Brugnettini e la EMOS, Einstein Music Orchestar, diretta da Davide Tura

LUNEDI 15 LUGLIO 2019 ALLE ORE 21.15 presso I GIARDINI DEL CENTRO SOCIALE AUTOGESTITO in località GROTTAROSSA, via della Lontra, 40 Rimini.

Ancora una volta Banda giovanile città di Rimini e EMOS Einstein music orchestar si esibiscono insieme nella versione estiva del Concerto Young Bands Young Sound. Le due formazioni musicali raggruppano più di 60 giovani musicisti e il lavoro che da diversi mesi stanno facendo insieme è propedeutico alla creazione dell’Orchestra Giovanile della nostra città.

Contrariamente a quanto annunciato nel programma ufficiale il concerto si svolgerà al Centro Sociale Autogestito Grottarossa.

Il programma della serata prevede i seguenti brani:

Smoke on the water, Queen in concert, Harry Potter and the globet of fire, Dark Adventure, Time, Stranger things, Coldplay classic, Michael Jackson,Highway to Hell, Beatles,Emily, The chicken

L’ingresso è gratuito.

Un grazie particolare a Banca Malatestiana che sostiene la Banda Giovanile e la scuola di musica per Banda

bandacittadirimini@gmail.com

www.bandacittadirimini.it