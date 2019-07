La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub e il contributo dei Comuni partecipanti all’iniziativa, si innalza nell’estate 2019 nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto.

L’apertura della rassegna è martedì 23 luglio a Mondaino, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore: qui il pubblico potrà seguire Quel che sapeva Maisie di Scott McGeehe e David Siegel, efficace rilettura contemporanea di un racconto di Henry James con Julianne Moore, Steve Coogan e la rivelazione Onata Aprile: Maisie è una bimba di sei anni contesa tra i due genitori in pieno divorzio e per evitare il conflitto genitoriale si affida agli affetti di Margo, nuova moglie del padre e Lincoln, fidanzato della madre, capaci di garantirgli gli affetti necessari che non ritrova più nei veri genitori. Ritratto moderno di genitori egoisti e immaturi osservati dagli occhioni curiosi di una figlia che cresce rapidamente di fronte agli imprevisti del quotidiano.

