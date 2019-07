La polizia intensifica i controlli, cinque arresti in 24 ore

Intensificazione dei controlli da parte della polizia di Stato in questo primo fine settimana di luglio. L’incisività di tale attività è stata testimoniata da risultati conseguiti: 11 arresti, 20 denunciati, 525 persone e 168 veicoli controllati, 240 grammi di marjiuana e 5 grammi di cocaina sequestrati. Nello specifico gli arresti sono stati quattro per detenzione ai fini di spaccio, uno per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, tre per rapina e due per furto. Solo nelle ultime 24 ore sono stati cinque gli arresti compiuti. Anche il personale del posto di polizia estivo di Riccione ha fatto sentire la sua presenza eseguendo un ordine di carcerazione per una condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di 2 anni 9 mesi e 15 giorni, nei confronti di un 43enne napoletano.