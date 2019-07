Incrocio SS 72 e via della Gazzella. Giovedì si accende la telecamera

Sarà acceso giovedì 1 agosto il controllo automatico delle infrazioni semaforiche tra la SS 72 e via della Gazzella, che consentirà di monitorare e controllare, 24 ore su 24 quell’incrocio, più volte purtroppo al centro della cronaca per gravi incidenti.

Il collaudo è stato firmato questa mattina e gli interventi di taratura iniziati lo scorso 23 luglio sono andati a buon fine e quindi il sistema è pronto a partire.

Si tratta della settima postazione di questo tipo di impianti automatici, attiva a Rimini. E a settembre diventeranno nove con due nuove postazioni che saranno posizionati uno all’intersezione tra viale Regina Margherita e via Catania, l’altro tra le vie Chiabrera – Satta – Giangi, entrambi scelti sulla base dei dati di incidentalità rilevati dalle statistiche. Dopo l’apertura delle offerte economiche delle tre ditte che hanno partecipato alla gara pubblica, infatti, sono in corso le ultime procedure per l’affidamento definitivo della gara e, da lì, l’inizio dell’installazione dei nuovi impianti.

Passare con il rosso è una delle più gravi infrazioni previste dal codice della strada, che colpisce pesantemente non solo con una sanzione amministrativa di € 163, ma anche con la decurtazione di 6 punti sulla patente, destinati a diventare 12 qualora i conducenti abbiano conseguito la patente di guida da meno di tre anni.

Le altre telecamere presidiano Viale Principe Amedeo/Via Matteucci/Via Perseo; Via Caduti di Marzabotto/Via di Mezzo/Via Jano Planco, su Via Siracusa/Via Tommaseo e vie Beltramini – Sacramora – Morri.