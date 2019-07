Incendio in albergo a Misano Brasile, ci sono intossicati e ustionati

Un violento incendio è scoppiato prima delle 11 sul tetto dell’hotel Augustus a Misano, sul lungomare della frazione Brasile all’altezza del Bagno 3. Sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza. Dalle prime informazioni raccolte, alcuni dipendenti sono rimasti intossicati, mentre i titolari dell’albergo, marito e moglie, hanno riportato ustioni. Entrambi, intervenuti per primi sul tetto, sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. La Litoranea Nord è ancora chiusa al traffico, da piazzale Venezia fino al confine con Riccione. A Riccione è chiuso viale Torino da viale San Gallo al confine con Misano. In via Litoranea sono presenti la Polizia Locale e i carabinieri della Stazione di Misano, insieme alle ambulanze e ai sanitari del 118. La densa colonna di fumo era visibile da lunga distanza. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e la situazione adesso è sotto controllo. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe scoppiato sul tetto, una grande terrazza calpestabile dov’è installato l’impianto di climatizzazione e la lavanderia. Ed è proprio da quei locali che sarebbero nate le fiamme. Paura per i pochi clienti presenti in quel momento all’interno dell’hotel, che è stato dichiarato inagibile. Un centinaio di ospiti dell’Augustus, quindi, dovranno essere ricollocati in altre strutture della zona.