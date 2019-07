In auto mostrano le parti intime ai passanti e rischiano di investirli

“Hanno rischiato di investirci, poi hanno accostato e ci hanno mostrato le parti intime”. E’ il racconto fatto nel primo pomeriggio da alcuni passanti che hanno segnalato ai carabinieri di Rimini la presenza di due auto con targa svizzera, con all’interno 5-6 ragazzi che, probabilmente in preda all’alcol, non si sono fatti problemi a calarsi pantaloncini e slip mostrandosi come mamma li ha fatti. Una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze serie perché, a detta dei passanti che stavano attraversando viale Regina Elena (all’altezza del civico 30) a Rivazzurra, le due auto li avrebbero schivati per un soffio. Da qui l’allarme ai carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia. Ma, all’arrivo dei militari, le vetture con targa svizzera avevano già fatto perdere le loro tracce.