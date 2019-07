Il Rimini FC annuncia l'attaccante di esperienza: arriva Gerardi

Federico Gerardi, attaccante classe ’87, è un giocatore biancorosso.

Dopo l’esordio nella massima serie con la casacca dell’Udinese, nella stagione 2006-07, ha collezionato numerose e importanti esperienze in Serie B e in C con le maglie, tra le altre, di Ascoli, Reggina, Cittadella, Feralpi Salò, Pordenone, Como e Monopoli per un totale di 329 gettoni di presenza e 59 reti. Nella scorsa stagione il neo-biancorosso ha indossato la maglia del Monopoli totalizzando 32 gettoni con 7 gol.

LA CARRIERA IN NUMERI (da Tuttocalciatori.net)