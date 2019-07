Caritas lancia un appello:

I poveri non vanno mai in vacanza, anche in estate hanno bisogno del nostro aiuto.

Vuoi darci una mano anche tu?

La Caritas diocesana di Rimini cerca volontari per alcuni servizi, in particolare per la mensa di via Madonna della Scala e per #emporiorimini.

Per saperne di più, per il volontariato in mensa chiamaci allo 0541.26040,

per #emporiorimini allo 0541.740930.

Tutti possiamo qualcosa di utile e di importante, basta un po’ del nostro tempo.