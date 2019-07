I love Misano. Arredo per il giardino dedicato alla Montalcini

E’ stato inaugurato ieri il nuovo arredo del giardino Rita Levi Montalcini nella zona turistica di Misano. L’area riqualificata si trova tra via Platani (oggetto di recente restyling) e le vie D’annunzio e Pascoli. Il nuovo arredo realizzato dalla società GLG nell’ambito di un comparto edilizio, oltre alla sistemazione dei camminamenti, dell’illuminazione pubblica è impreziosito dalla installazione di una maxi scritta ” I Misano”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, Fabrizio Piccioni, Alfonso Giannini per la società GLG, le autorità, le categorie economiche, cittadini e diversi turisti che non hanno perso l’occasione per fare le prime foto a fianco delle letterone giganti.