Guide ed esami per la patente al piazzale dello stadio

Si sa non è sempre facile la coabitazione in strada tra il traffico standard e i mezzi delle scuole guida. Un problema che a Misano Adriatico si cerca di risolvere grazie ad un accordo che prevede per le autoscuole l’utilizzo a titolo gratuito per esercitazioni ed esami del piazzale dello stadio a Santamonica. L’accordo è stato sottoscritto dal comune e da diverse autoscuole della zona sud della provincia. Questo permetterà agli allievi di apprendere l’utilizzo di cicli e motocicli esercitandosi in sicurezza e in spazi adeguati. Dall’altra parte il comune ci “guadagna” venti ore di lezione di educazione stradale a scuola, svolte dagli istruttori della autoscuole e la fornitura gratuita per la polizia intercomunale di due scooter 125.

“Mettere a frutto l’apporto che le autoscuole del territorio possono offrire all’intera comunità è un’occasione che l’Amministrazione Comunale non si è lasciata sfuggire, con l’obbiettivo di trasmettere le buone norme di convivenza civica e di condivisione degli spazi pubblici oltre alla possibilità di rinnovare gratuitamente il parco veicoli con la donazione di due nuovi motocicli – spiega l’Assessore alla Polizia Municipale Filippo Valentini ”._

Le autoscuole che hanno aderito sono: AUTOSCUOLA SARTI di San Giovanni in Marignano, AUTOSCUOLA 100 MIGLIA di Coriano, AUTOSCUOLA CATTOLICESE di Cattolica, AUTOSCUOLA ALBA RICCIONE di Riccione, AUTOSCUOLA CAMILLINI di Cattolica e AUTOSCUOLA VALCONCA di Morciano.