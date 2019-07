Entro fine ottobre cantiere per la ciclabile di via Coletti

E’ stata aggiudicata in via definitiva la gara per la realizzazione della pista ciclabile a San Giuliano Mare su via Coletti, tra il ponte sul deviatore Marecchia e il Ponte della Resistenza. Ad aggiudicarsi l’appalto la ditta “OPERA srl” di Roma, che ha offerto un ribasso sull’importo lavori pari al 22,276. L’importo di aggiudicazione è di 298.356.04 euro, a cui va aggiunta l’iva al 10%, in parte finanziato con contributo regionale.

E’ prevista la riprogettazione della sede stradale di via Coletti, operando una separazione tra le diverse componenti di traffico al fine di ricavare la sede di una nuova pista ciclabile bidirezionale in sede propria. I lavori avranno inizio entro il 31 ottobre prossimo mentre la durata prevista del cantiere è di 6 mesi.

Si sta già lavorando anche per ricavare nuovi parcheggi e posti auto nell’area Start.