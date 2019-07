Educaid in Palestina

EducAid lancia un itinerario di viaggio in Palestina che insieme ai suoi luoghi più suggestivi offre l’opportunità di entrare in stretto contatto con la popolazione grazie alle attività di cooperazione internazionale in atto sul territorio.

Un progetto che nasce dalla collaborazione tra EducAid, AITR – Associazione Internazionale Turismo Responsabile, Mister One Viaggi e Turismo/Rimini, Planet Viaggi/Verona.

Ce ne parla, a Tempo Reale estate, Michela Fabbri