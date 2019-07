Dimezzamento dell'Irap per sette comuni dell'Alta Valmarecchia

Una norma approvata dalla Regione prevede il dimezzamento dell’imposta regionale sulle attività produttive per imprese (Irap), commercianti e artigiani che operano nelle zone montane. A darne notizia è l’assessore al bilancio dell’Emilia Romagna Emma Petitti. Sette i comuni coinvolti nel riminese, tutti in Alta Valmarecchia. Si tratta di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello che potranno beneficiare di questo nuovo sgravio fiscale finanziato dalla Regione con un totale di 36 milioni di euro.

“Un aiuto concreto per chi lavora e produce nel nostro appennino, attraverso un taglio dell’IRAP fino al 50% per 12mila aziende ed esercizi commerciali di tutti i settori economici e l’azzeramento dell’imposta per le nuove aziende e start up – dichiara l’assessore Petitti.