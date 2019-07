Città Viva porta in piazza due concerti dal vivo con la musica anni ’80 e i Queen

A Santarcangelo il ritmo di questo fine settimana sarà quello della musica anni ’80 e quella immortale di Freddie Mercury e dei Queen.

Un appuntamento che si rinnova annualmente, quello di Disco Piazza, e che porta a Santarcangelo, da anni, migliaia di persone. Nino Conti, organizzatore della serata ci ha parlato di questa edizione: “Disco Piazza ormai è un appuntamento fisso e molto atteso del cartellone dell’Estate Viva di Santarcangelo. Ogni anno facciamo un’accurata selezione per portare sempre un nuovo gruppo di musica revival, quest’anno abbiamo puntato sul gruppo OxxxA che ha al suo attivo un gran numero di concerti in tutta Italia. Una scelta che crediamo vincente per la sua capacità di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico”. Ma quest’anno c’è una sorpresa in più, come ci spiega Conti: “Quest’anno abbiamo voluto raddoppiare l’appuntamento e per farlo abbiamo voluto seguire l’onda del successo del film Bohemian Rhapsody e abbiamo deciso di portare a Santarcangelo, in Piazza, le eterne note dei Queen. Per il concerto tributo abbiamo scelto la band veneta “Queen Vision” molto apprezzata e con un cantante che ricorda, anche esteticamente, il grande Freddie Mercury.”

Per entrambe le serate l’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00 mentre, dalle 19:00, il Dj set di Mirco Giorgi Dj, accompagnerà l’apertura del bar e degli stand gastronomici per cenare e fare un aperitivo attendendo l’inizio del concerto.