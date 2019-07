Catenina rubata al concerto. Arrestati tre giovani

Quando si sono accorti che al collo aveva una preziosa collana d’oro gli si sono avvicinati, hanno cominciato a ballargli attorno e, al primo momento di distrazione, gli hanno strappato la collanina. Ma il gesto dei tre ventenni, due di Genova e uno di Verona, non è sfuggito ai carabinieri che sono riusciti ad arrestarli. Lo “strappo” è andato in scena sabato sera al concerto che si è tenuto al Beach Arena di Rimini e la vittima designata era un 50enne, turista svizzero, che aveva portato la figlia all’evento. I tre sono finiti in caserma e devono rispondere di furto, ma nel parapiglia la catenina è andata persa, finita tra la folla sulla spiaggia.