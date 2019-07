Caldo. Allerta arancione per il fine settimana rosa

In arrivo nel fine settimana una nuova impennata del caldo. Se oggi il livello del disagio del calore per la provincia di Rimini è debole (fascia gialla) e assente sulla fascia collinare, per sabato e domenica salirà di livello: arancione, disagio vero e proprio, per la pianura e giallo per la zona collinare.

Le massime saliranno ben oltre i trenta gradi, anche sulla costa. Lunedì invece è previsto l’ingresso di correnti atlantiche più fresche daranno luogo a rovesci e temporali sparsi sul territorio regionale.

Spiega il nostro esperto Meteoroby: Pressione atmosferica relativamente alta sull’Italia con il suo rinforzo che ci accompagnerà nel fine settimana, quindi un tempo nel complesso tipicamente estivo con tanto sole e temperature che vedranno nei valori massimi un sensibile rialzo complice una ventilazione disposta dai quadranti meridionali, che soffierà in maniera più moderata nel pomeriggio di domenica e la quale farà salire la colonnina di mercurio oltre i 30 gradi lungo le nostre coste.

Non si prevedono passaggi nuvolosi e le precipitazioni risulteranno assenti, non è però escluso un aumento della nuvolosità seppur stratiforme nella seconda parte della giornata festiva, per l’avvicinarsi di una perturbazione che farà sentire i suoi effetti nel corso della nuova settimana, con delle fasi instabili ed un generale calo delle temperature che in alcuni casi potranno risultare anche al di sotto delle medie stagionali.

La mappa del rischio calore di Arpa.