Bar devastato da incendio in viale Vespucci

Nella notte un incendio ha devastato l’interno del bar caffetteria Marinero in viale Vespucci 77 a Rimini, di fianco all’ingresso dell’ex discoteca Io Street Club. L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, è scoppiato nelle prime ore di oggi. Sul posto, alle 4.10, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Rimini con autopompa, serbatoio e autobotte. Il lavoro dei Vigili è consistito in un primo momento nell’abbassare la temperatura dall’esterno, per poi togliere l’arredamento che impediva di arrivare alle fiamme.

Una volta raggiunta la zona coinvolta dalle fiamme, i pompieri hanno completato lo spegnimento. Nell’incendio non sono rimaste coinvolte persone, sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato e la Polizia Scientiifca per le indagini sulla vicenda. Non si esclude l’origine dolosa delle fiamme. Il locale, di proprietà di un cittadino egiziano da lungo tempo in Italia, è stato transennato ed è inagibile.

(video Adriapress)