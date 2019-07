Balneazione, Hera conferma la linea Riccione. Associazioni: mare ok

Sul tema balneazione (vedi notizia) interviene anche Hera che conferma quanto dichiarato dal Comune di Riccione, cioè che nonostante gli importanti volumi di pioggia nella rete nera, non è stato necessario registrare sfiori né da parte degli impianti di sollevamento, né dall’impianto di depurazione. A riprova di questo, i bassissimi valori di sforamento dei parametri rilevati da ARPAE.

E per testimoniare la qualità dell’acqua della Perla Verde, questa mattina presidenti e direttori di Federalberghi, Confesercenti, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato e Cna hanno posato per una foto con i piedi a mollo. “Il mare a Riccione è OK” è il titolo della nota. “Tutte le categorie economiche – si legge – rassicurano i turisti che l’acqua a Riccione è pulita. Una chiusura temporanea in via precauzionale ha impedito momentaneamente la balneazione. Noi presidenti e direttori siamo testimoni che il mare è limpido e pulito e vi aspettiamo tutti a Riccione per un bel bagno“.