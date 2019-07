Assalto esplosivo al bancomat nella notte a Portoverde

Nella notte poco dopo le tre ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Banca Popolare Valconca a Portoverde di Misano. Secondo le prime informazioni, tre individui con volto coperto hanno fatto esplodere con una miscela esplosiva lo sportello, che non si trova in una filiale ma in un altro edificio di servizi. Dopo avere raccolto il denaro che c’era all’interno, i malviventi sono fuggiti su un’auto di grossa cilindrata ma sono poi stati intercettati da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Riccione, prontamente intervenuti, nella vicina via Alberello. E’ cominciato un breve inseguimento, al termine del quale i malviventi hanno abbandonato l’auto e sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Il veicolo della fuga, una BMW risultata rubata a Roma, era stato trasformato in una vera e propria base operativa, con stumentazioni e materiale per lo scasso. Parte della refurtiva è stata recuperata.