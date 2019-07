Droga, arresti dei Carabinieri a Misano e Cattolica

Ieri a Misano i locali Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 25enne italiano, incensurato. Dopo averlo controllato e pedinato, lo hanno bloccato mentre cedeva a giovane assuntore russo 0,80 grammi di hashish. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di trovare, addosso a lui e nella sua abitazione, 3,80 grammi e 131 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’attività si è conclusa con la perquisizione domiciliare dell’assuntore che ha permetteva di rinvenire altri 14,2 grammi di hashish e un bilancino di precisione e materiale per il relativo confezionamento. Per il 25 enne sono così scattati gli arresti.

A Cattolica invece gli uomini della locale Tenenza hanno tratto in arresto, sempre con le stesse accuse, un albanese di 22 anni, con precedenti specifici e già noto alle forze dell’ordine. I militari a seguito di perquisizione personale e domiciliare a carico del giovane, hanno trovato 1.50 grammi di cocaina, attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente e contanti per 955 euro ritenuti provento di attività illecita, quest’ultima posta in sequestro. Anche in questo caso è scattato l’arresto.