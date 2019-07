Arrestato russo sul quale pendeva mandato d'arresto internazionale

I carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato nella notte un cittadino russo sul quale pendeva un mandato d’arresto internazionale. L’uomo, un 46enne, è ritenuto responsabile del reato di furto aggravato commesso in Russia nel mese di novembre 2003. Era già noto alle forze dell’ordine per i sui precedenti di polizia. È stato portato in carcere a Rimini a disposizione dell’autorità giudiziaria che si esprimerà in merito alla sua estradizione.