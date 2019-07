Anziana truffata da finta funzionaria comunale

Truffata da un finto funzionario del Comune di Rimini. La vittima è una riminese di quasi 80 anni che vive in centro con il figlio disabile. L’altra sera ha sentito suonare alla porta, si è affacciata e ha visto una donna che si è presentata come una dipendente comunale. Conquistata dai modi gentili e dalla presenza rassicurante di quella che in un secondo momento ha scoperto essere una truffatrice, ha deciso di farla entrare in casa. La finta funzionaria ha spiegato alla signora che lei e il figlio avrebbero ricevuto mille euro a testa dal Comune per le spese sanitarie sostenute di recente. E in effetti la vittima era stata da poco in ospedale per un breve periodo. Poi la truffatrice si è fatta consegnare il codice fiscale di entrambi e, approfittando di una distrazione dell’anziana, è riuscita a rubarle il libretto postale prima di salutarla e andarsene a bordo di un’auto bianca. Quando la vittima si è accorta che il libretto della Poste era sparito, ormai era troppo tardi. Solo in quel momento ha realizzato di essere stata truffata.

La finta funzionaria del Comune, per la scaltrezza e la decisione con cui ha agito, di certo aveva messo da tempo l’anziana donna e il figlio disabile nel mirino. E non si esclude che possa utilizzare la stessa tecnica per colpire ancora.