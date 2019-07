Al via i monopattini a Cattolica, Gennari: "I Comuni limitrofi diano mobilità vera"

E’ stato proprio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, direttamente da piazza Primo Maggio, a inaugurare la micromobilità elettrica a Cattolica, che sarà il primo Comune in Italia a sperimentarla. Da domani, quindi, per le strade della Regina sarà possibile circolare con monopattini a motore, segway, monowheel e hoverboard. Nelle aree pedonali si potranno usare tutte e quattro le tipologie di mezzi, senza superare però i sei chilometri orari. Monopattini e segway hanno l’ok anche per i percorsi ciclo-pedonali, per le piste ciclabili e le zone 30, ma limitando la velocità ai 20 chilometri all’ora. Non sarà inoltre necessario indossare il casco per guidarli, né essere in possesso di un contrassegno assicurativo o di una targa. Particolare attenzione alle regole notturne: tutti i mezzi, infatti, dovranno avere una luce anteriore e una posteriore per circolare e chi userà monopattini o segway dovrà ricordarsi di indossare bretelle o giubbotto retroriflettente. Il patentino e la maggior età sono i requisiti base per guidare i veicoli.

Toninelli, che ha provato di persona uno dei monopattini elettrici (da rivedere la sua partenza), dopo aver sottolineato che “non si tratta di mezzi pericolosi”, ha assicurato che è stata prestata “grande attenzione al codice della strada e alla sicurezza di tutti i fruitori”. Dal palco, a fianco del ministro, il sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, si è detto “orgoglioso di vivere una giornata così”. Poi una frecciatina ai Comuni limitrofi, invitati a seguire l’esempio di Cattolica, “dove non ci saranno strade vietate ai monopattini elettrici. Le altre amministrazioni dovrebbero fare uno sforzo per dare una mobilità vera e non limitata”.