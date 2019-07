Al Tiberio The Harvest, per parlare di lavoro sfruttato

La sala e il chiostro del cinema Tiberio di Rimini ospitano venerdì 12 luglio dalle 19.30 alle 23.30 una serata, ad ingresso libero, per parlare di diritti, esprimere idee, scambiare proposte. Durante l’evento sarà anche proiettato il documusical pluripremiato The Harvest, presente il regista Andrea Paco Mariani, che in modo innovativo racconta la zona grigia di una eccellenza italiana, la produzione agroalimentare, puntando l’attenzione sullo sfruttamento di migliaia di lavoratori, spesso stranieri.

La serata inizierà alle 19.30 con l’apericena del Commercio equo e solidale (8 euro), cui seguirà intrattenimento musicale, dibattito e proiezione

Promotori dell’evento: ADL Cobas Emilia Romagna, Avvocato di strada Onlus – Rimini, Casa Madiba Network, Coordinamento Giustizia Costituzionale Rimini, Federconsumatori Rimini, Fermenta, Libera Rimini, Libertà e Giustizia Rimini, Mani Tese Rimini, Pacha Mama Commercioequo Rimini, Terre Solidali, Vite in Transito.

“Sotto tanti punti di vista – dicono i promotori -, il tema del lavoro gravemente sfruttato accomuna, sul piano dei valori, molte realtà sociali, culturali, sindacali nonché singoli cittadini/e riminesi. Dignità, stabilità e trasparenza nei rapporti di lavoro, parità di contrattazione, sono i valori in cui crediamo, in tutti i settori lavorativi. Valori di tutti, ma sempre più spesso in secondo piano, tanto più in un territorio dove la stagionalità del turismo, con la sua eccezionalità in materia di rispetto dei diritti, sta portando a confrontarci con un lavoro sempre più povero, sfruttato e sottopagato. Dove la ricchezza prodotta non viene redistribuita e i ricatti si fanno sempre più forti.